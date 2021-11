Incidenti stradali: scontro tra auto, un morto nel Pisano

(ANSA) - PISA, 01 NOV - Un fioraio di 50 anni è morto la notte scorsa in seguito a un incidente stradale tra due auto, Antonio Grassotti, residente a San Giuliano Terme (Pisa), commerciante molto noto. Sarebbe andato in arresto cardiaco subito dopo lo scontro che è avvenuto ad Avane di Vecchiano (Pisa), a pochi chilometri da casa sua. La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio delle forze dell'ordine. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare sul posto il commerciante con il massaggio cardiaco ma l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Cordoglio alla famiglia è stato espresso dai sindaci di San Giuliano e Vecchiano, Sergio Di Maio e Massimiliano Angori. (ANSA).