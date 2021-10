Calcio: Fiorentina travolge Spezia 3-0, tripletta Vlahovic

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - La Fiorentina ha travolto 3-0 lo Spezia nell'11/a giornata della Serie A con una tripletta dell'attaccante Dusan Vlahovic che ha segnato un rigore al 44' del primo tempo, poi ha allungato il bottino con altre due reti al 17' e al 29' della ripresa. Per i viola tre punti per veleggiare nella parte nobile della classifica e prendere fiducia per il prosieguo del campionato. (ANSA).