Sicurezza: Firenze, tolte 27 patenti per guida in ebbrezza

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Polizia di Stato e polizia municipale insieme a Firenze per garantire la sicurezza stradale e contrastare la guida in stato di ebbrezza e l'abuso di alcol al volante. La notte scorsa - dalle 22 alle 5 del mattino - personale con auto e moto dell'Autoreparto della polizia municipale e personale della polizia stradale di Firenze hanno allestito un posto di controllo in lungarno Aldo Moro con l'etilometro. Sono stati fatti oltre 200 controlli, con 27 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, di cui cinque con tasso alcolemico alto (con sanzione penale). Inoltre è stata accertata una guida senza patente e due conducenti sono stati scoperti a guidare contromano mentre cercavano di allontanarsi dal posto di controllo, ma sono stati raggiunti dai motociclisti e multati. Infine un'auto è risultata senza assicurazione ed è stata sequestrata.

I controlli per garantire la sicurezza nelle strade di Firenze e per contrastare la guida sotto l'effetto di alcol continueranno anche nelle prossime settimane. (ANSA).