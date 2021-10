Centro Pecci, solidarietà mondo cultura a ex direttrice

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Supporto, apprezzamento e condivisione" per l'idea di museo che è stata portata avanti in questi anni, "stupore e amarezza" per il modo in cui quell'esperienza si è conclusa. Così in una lunga lettera critici d'arte, attori, registi, scrittori, direttori di museo, accademici, galleristi e appartenenti al mondo della cultura hanno voluto esprimere la loro solidarietà a Cristiana Perrella, la ex direttrice del Centro Pecci di Prato il cui incarico è stato revocato lo scorso 8 ottobre dal Consiglio d'amministrazione presieduto da Lorenzo Bini Smaghi.

Tra i primi firmatari della lettera, che ad oggi ha ricevuto un'ottantina di adesioni, ci sono il critico Achille Bonito Oliva, l'architetto Stefano Boeri, gli artisti Monica Bonvicini, Enzo Cucchi, Giuseppe Penone, Francesco Vezzoli, gli scrittori Claudia Durastanti, Edoardo Nesi, Sandro Veronesi, i filosofi Emanuele Coccia e Stefano Velotti, lo storico dell'arte Tomaso Montanari, i registi Michelangelo Frammartino e Giovanni Veronesi, la fotografa Letizia Battaglia, appartenenti al mondo dei media e del cinema come Valeria Solarino e Serena Dandini.

In questi anni, si legge nella lettera, il Centro Pecci è diventato "un'eccellenza nel panorama delle istituzioni italiane dedicate al contemporaneo, un luogo di pensiero e di produzione culturale di respiro internazionale aperto ai dibattiti più urgenti del nostro tempo e alle forme d'arte più innovative".

Merito, dicono gli esponenti del mondo della cultura, della ex direttrice Cristiana Perrella che "è riuscita a dare identità, forza e credibilità ad un'istituzione la cui storia ha conosciuto diversi momenti di crisi", muovendosi con "chiarezza e visione, creatività e capacità professionale". (ANSA).