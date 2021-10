Abusò bimba e fuggì in Perù dopo condanna, c'è estradizione

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Sarà estradato in Italia un 38enne peruviano condannato dalla corte di appello di Firenze a 3 anni per aver abusato di una bimba di sette anni, figlia della coppia che lo ospitava nel suo appartamento nel capoluogo toscano.

Secondo quanto spiegato dal legale dei genitori della piccola vittima, avvocato Mattia Alfano, il Perù, dove l'uomo si era rifugiato prima di essere catturato, ha dato il via libera alla richiesta di estradizione avanzata dall'Italia.

La violenza ai danni della bambina sarebbe avvenuta quando il 38enne aveva affittato una stanza a casa della famiglia, approfittando dell'assenza dei genitori. Dopo la conferma della condanna in appello a tre anni per violenza sessuale, il 38enne acquistò biglietti aerei per il Perù e poi si recò dai genitori della bimba, suoi connazionali, per far sapere loro proprio che sarebbe partito e non sarebbe mai andato in carcere. "Siamo molto soddisfatti per questa estradizione - afferma Alfano -, nulla potrà restituire alla bambina la sua serenità, ma almeno c'è la piccola consolazione di sapere che chi le ha fatto del male adesso pagherà per le sue azioni". (ANSA).