Arte, a Michelangelo Pistoletto premio Lorenzo il Magnifico

(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - Premio Lorenzo il Magnifico alla carriera all'artista Michelangelo Pistoletto: la cerimonia di premiazione si è svolta nell'ambito della 13ma edizione della Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e di design in corso fino a domenica alla Fortezza da basso di Firenze.

Pistoletto è stato premiato, spiega una nota, "per la continuità della ricerca, condotta per oltre sessant'anni in ambito artistico e interdisciplinare, che ha portato contributi di fondamentale importanza non solo alle discipline artistiche ma anche a quelle umanistiche, scientifiche, e sociali". Durante l'intervento di ringraziamento, si spiega, l'artista ha ripercorso gli inizi del suo viaggio artistico apprezzando Florence Biennale come dimostrazione dell'umano bisogno di espressione, "di esser presenti nelle forme con artisti provenienti da paesi diversi e da culture diverse, creando un parallelismo con la 'bandiera del mondo' che abbiamo fatto, il 'Terzo Paradiso', dove ogni bandiera è un segno". L'artista, infatti, propone negli spazi della Biennale l'opera 'Terzo Paradiso'. (ANSA).