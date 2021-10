Galleria dell'Accademia ricompone il Polittico di S.Trinita

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Nuova acquisizione per la Galleria dell'Accademia di Firenze che ha comprato da privati i pinnacoli con l'Angelo annunciante e la Maria Vergine annunciata del pittore fiorentino Giovanni di Francesco Toscani (1372-1430) così da ricomporre parte del Polittico Ardinghelli della Basilica di Santa Trinita, che è visibile nel museo che ospita il David di Michelangelo. I due dipinti saranno sottoposti a restauro e sono stati acquistati dagli eredi di Nicolò Carandini ed Elena Carandini Albertini per l'importo totale di 400.000 euro. "È compito di un museo completare e ampliare le proprie collezioni, ricercare il patrimonio artistico disperso, anche attraverso il mercato antiquario - spiega Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell'Accademia - Ci sono rare occasioni, come questa, dove, grazie a dei privati, siamo riusciti a rintracciare e acquisire i due pinnacoli laterali di questo importante polittico". "Nelle nostre collezioni - prosegue - si trovano già il pinnacolo centrale con la Crocifissione, dal 1855, e uno degli scomparti della predella che rappresenta le Stigmate di San Francesco e un miracolo di San Nicola di Bari, arrivato nel museo nel 1933. Sappiamo che lo scomparto centrale, con l'Adorazione dei Magi, è custodito in una collezione privata italiana. Colgo l'occasione per lanciare un appello ai proprietari affinché possa riunirsi alle altre tavole in Galleria". Dei dipinti che componevano questo capolavoro, oltre alle quattro tavole attualmente alla Galleria dell'Accademia, lo scomparto destro della predella con Il Battesimo di Cristo e il Martirio di San Giacomo maggiore è al Philadelphia Museum of Art mentre il pannello principale laterale destro con i Santi Giovanni Battista e Giacomo Maggiore si trova al The Walters Art Museum di Baltimora. Mancano ancora all'appello, il pannello principale laterale sinistro, in cui erano raffigurati i Santi Francesco e Nicola, e i tre tondi, sottostanti i tre pinnacoli. (ANSA).