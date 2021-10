Fiorentina: positivo l'argentino Gonzalez

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Nuovo caso Covid nella Fiorentina: a risultare positivo Nico Gonzalez dopo i test preventivi per la rilevazione del virus. Il giocatore argentino, asintomatico, è già in isolamento mentre il gruppo squadra viola entrerà ora in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la Asl competente. Ovviamente Gonzalez non è stato convocato per domani contro la Lazio, out pure Dragowski e Pulgar. (ANSA).