Vivienne Westwood, il mio Sos per il pianeta, cambiare economia

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - Una lettera per salvare il pianeta. La stilista e attivista Vivienne Westwood leggerà domani da Firenze, dove ritirerà il premio alla carriera alla Florence Biennale, un vero e proprio Sos dedicato a tutti quelli che vogliono trovare una soluzione sostenibile per salvare il mondo. Un discorso chiamato 'No Man's Land' che raccoglie 52 pensieri annotati dalla stilista durante l'anno appena trascorso.

"Questa è la mia opportunità per far capire al mondo cosa succede. Finora non avevo la soluzione, ora ce l'ho. La soluzione è dobbiamo cambiare l'economia. Certo dobbiamo fermare la guerre, ma soprattutto cambiare l'economia, crea inquinamento". Nella sua 'new economy' la parola chiave è Rewild, ovvero tornare a uno stile di vita più connesso alla natura per recuperare i livelli pre-industriali. A chi le chiedeva se darebbe un vestito per Greta Thunberg ha risposto: "Mi piacerebbe darle dei miei vestiti, ma non so se li metterebbe, ha le sue idee. Quando la vedo penso che sia bellissima, autentica, fantastica". (ANSA).