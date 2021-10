Turista cade da spalletta a Vinci e muore, pm apre indagine

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, sul caso della turista tedesca morta ieri all'ospedale fiorentino di Careggi dove era stata ricoverata sabato dopo essere caduta da una spalletta, da un'altezza di circa due metri, mentre si trovava nel centro storico di Vinci (Firenze). Questa mattina il pm titolare delle indagini, Fedele La Terza, ha conferito l'incarico al medico legale per l'esecuzione dell'autopsia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna si era seduta su una spalletta in via La Pira quando, per cause in corso di accertamento, è caduta facendo un volo di due metri e andando a sbattere su una panchina in ferro battuto, procurandosi gravi lesioni in seguito alle quali è poi morta il giorno dopo in ospedale. La turista, in Italia con una gita organizzata, al momento dell'incidente si trovava in compagnia del marito e di un'amica. (ANSA).