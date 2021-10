Fiorentina batte il Cagliari 3-0

La Fiorentina travolge il Cagliari con tre reti e torna al successo dopo due ko di fila: Biraghi su rigore e Gonzalez nel primo tempo, Vlahovic a inizio ripresa su punizione. Proprio l'attaccante serbo era il

giocatore più atteso, dopo aver rifiutato il rinnovo con il club viola molti si chiedevano come sarebbe stato l'impatto con un Franchi di nuovo gremito (20.000 spettatori) e gli ultrà tornati

in curva Fiesole: a parte qualche fischio durante il riscaldamento Vlahovic durante la gara non è stato oggetto di contestazione ma la tifoseria viola è rimasta sorpresa quando sul dischetto, per battere il rigore assegnato al 21' del primo tempo sullo 0-0 per un fallo di mano di Keita (Banti ha richiamato l'arbitro Rapuano al var) si è presentato Biraghi anziché Vlahovic, il primo rigorista della squadra (in questo

campionato 3 su 3). Dopo un veloce confronto con i compagni il serbo dai labiali ha detto rivolto a Torreira 'non me la sento', Gonzalez ha provato a convincerlo ma alla fine è stato il capitano Biraghi a

calciare e a portare in vantaggio la Fiorentina sugli 11 metri, corsa sotto la Fiesole, applausi del pubblico, Vlahovic si è un po' fermato prima di esultare sotto la curva e poi è corso abbracciato a Biraghi verso Italiano. Lo stesso è accaduto quando il numero 9, che si è battuto molto insieme alla propria squadra andata al riposo col doppio vantaggio (di Gonzalez il momentaneo 2-0), ha timbrato il tris con una precisa punizione dal limite (7° gol viola stagionae): ha sprigionato la sua gioia correndo verso la panchina per abbracciare l'allenatore e farsi travolgere dai compagni mentre lo speaker intonava il suo nome e

molti spettatori facevano altrettanto. Italiano si era raccomandato alla vigilia: per tutta la gara i tifosi devono sostenere la squadra poi alla fine possono applaudire o criticare.

"I rigoristi, tra i tre quattro che di solito li tirano, si decidono nell'allenamento di rifinitura: chi va sul dischetto deve esser convinto di fare gol. Con me non succederanno mai certi siparietti sul dischetto...Oggi e' stato Biraghi ad andare, deciso, sul dischetto: tirare un rigore sullo 0-0 non e' facile": così Vincenzo Italiano ha raccontato' l'episodio del rigore tirato dal capitano e non dal centravanti serbo. "Come l'ho visto sul gol? Lui sa - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina - che nelle ultime partite per responsabilita' della squadra e anche un po' sue, e' giusto reagire, da parte di tutti" .