Zanotti vince premio Fiesole narrativa under 40

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 22 OTT - Alice Zanotti si è aggiudicata il XXX premio Fiesole narrativa under 40 con 'Tutti gli appuntamenti mancati' (Bompiani). La cerimonia di premiazione si terrà il 30 ottobre alle 17.30 a Fiesole (Firenze), nella Sala del Basolato.

Le altre finaliste al premio erano Lorenza Gentile con 'Le piccole libertà' (Feltrinelli) e Valeria Usala con 'La rinnegata' (Garzanti). Durante la cerimonia del 30 ottobre verranno consegnati anche i premi speciali a Giunti editore, per i 180 di attività della casa editrice fiorentina, a Matteo Biagi, per la creazione del progetto Qualcunoconcuicorrere ed a Francesca Crescentini, "per la sua brillante attività di blogger e promotrice della lettura".

Il Fiesole narrativa under 40, nato su iniziativa di un gruppo di intellettuali fiesolani e organizzato dal Comune di Fiesole, ha premiato in passato Sandro Veronesi, Roberto Cotroneo, Silvia Ballestra, Diego De Silva, Pietro Grossi, Paolo Sorrentino, Paolo Giordano, Mario Calabresi, Ascanio Celestini, Chiara Valerio e Nadia Terranova. (ANSA).