Letteratura: Seravezza ricorda Enrico Pea a 140 anni nascita

(ANSA) - SERAVEZZA (LUCCA), 21 OTT - Primo evento pubblico per l'associazione dedicata a Enrico Pea (1881-1958), che si presenta a Seravezza (Lucca), paese natale dello scrittore, venerdì 29 ottobre 2021 in occasione dei 140 anni esatti dalla nascita. Costituita alla fine del 2020, l'associazione culturale "Amici di Enrico Pea" annuncia il programma ideato per promuovere e rivalutare la figura e l'opera di Enrico Pea, uno dei nomi più significativi del panorama letterario del primo Novecento italiano insieme agli amici Ungaretti, Puccini, Viani, Carrà, Montale. Appuntamento alle 16 nelle Scuderie Granducali con il presidente Giovanna Bellora, pronipote del poeta, Alba Donati che leggerà poesie da 'Fole'; Lidia Cerri su 'Pea impresario di teatro'; Luca Padalino che parla de 'La Trilogia di Moscardino tra reticenza e dissimulazione'; Enrico Baldi che legge 'La ballata della coperta versiliese', 'Mi riprometto di non arricchire' e un brano tratto da 'Il Volto Santo'; Andrea Palla che interviene su 'Memorie Egiziane'. "L'opera di Pea, che in passato ha avuto molti ed importanti estimatori - spiega il presidente Giovanna Bellora - oggi rischia, per diverse ragioni, un immeritato oblio. Per questo abbiamo costituito un'associazione con un comitato scientifico che possa lavorare ad una sistemazione critica degli scritti in vista della riedizione di tutta l'opera o di gran parte di essa, da affidare a case editrici di alto livello. In questa prospettiva va intesa la prossima ripubblicazione in anastatica di Moscardino, il romanzo più importante, pubblicato da Treves nel 1922, e la preparazione di una mostra bio-bibliografica per il 2022, centenario dalla prima edizione". (ANSA).