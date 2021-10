Covid, in Toscana altri 3 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - In Toscana sono 286.669 i casi di positività al Coronavirus, 277 in più rispetto a ieri (267 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). L'età media dei nuovi contagiatyi è 44 anni circa: 22% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 3 decessi - 2 uomini e una donna con un'età media di 87 anni, residenti nelle province di Firenze, Prato e Lucca - che portano il totale a 7.242. Pressocchè stabile il numero dei ricoverati: sono 232, 1 in meno rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva (stabili). Questi alcuni dei dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.357 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.070, -1,1% rispetto a ieri. Complessivamente, 4.838 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (53 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%). Sono 13.534 (156 in più rispetto a ieri, più 1,2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province, Firenze registra 85 casi in più rispetto a ieri, Prato 18, Pistoia 28, Massa Carrara 23, Lucca 28, Pisa 26, Livorno 15, Arezzo 16, Siena 24, Grosseto 14.

(ANSA).