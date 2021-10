Olio: Caritas Lucca raccoglie olive per più bisognosi

(ANSA) - LUCCA, 20 OTT - Dopo una prima esperienza l'anno scorso definita "molto positiva", torna anche in questo autunno 'Olio bòno', promosso dalla Caritas di Lucca. L'iniziativa vedrà squadre di volontari raccogliere olive su terreni messi a disposizione dai proprietari che non riescono a curarli, al fine di produrre olio per chi ne ha più bisogno. Il tutto sarà organizzato dalla Caritas diocesana di Lucca, con il supporto della cooperativa agricola sociale Calafata e di varie altre aziende del settore che collaboreranno al progetto.

L'obiettivo di 'Olio bòno', si spiega dalla Diocesi lucchese, "è quello di raccogliere olive che potrebbero andare perse, attivando la comunità che da un lato recupera il raccolto, da un altro lato sostiene le famiglie in condizione di fragilità economica. Per fare questo, Caritas sta cercando la disponibilità di alcuni terreni su tutta la diocesi. I proprietari di oliveti che volessero aderire possono contattare la Caritas diocesana telefonando al numero 0583 430939 (da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17) o scrivendo a caritaslucca@gmail.com. Chi invece vuole partecipare all'iniziativa offrendo un po' del suo tempo in attività volontariato sulla raccolta, può comunicare la propria disponibilità scrivendo a chiara.caritaslucca@gmail.com".

(ANSA).