Fotografia: Siena Awards, mostra diffusa apre porta al mondo

E' questo il titolo della mostra diffusa che dal 23 ottobre al 5 dicembre accompagnerà il Siena Awards 2021 con il coinvolgimento di oltre 80 botteghe e negozi del centro storico di Siena: vetrine e spazi interni accoglieranno gli scatti di 'Imagine All The People Sharing All the World', allestita in occasione del Siena Awards 2020 e chiusa prematuramente lo scorso anno a causa del lockdown. La mostra diffusa 'Open' è promossa e organizzata dal Comune di Siena nell'ambito del Siena Awards 2021.

Riguardo al Siena Awards, che animerà Siena e dintorni dal 23 ottobre al 5 dicembre, ricco il programma di mostre, workshop, photo tour, seminari, conferenze, proiezioni e visite guidate alla scoperta del territorio. L'ospite d'eccezione, per la prima volta in Italia, sarà il fotoreporter americano Steve Winter con la retrospettiva 'Big Cats' al museo di Storia natirale a Siena.

Il festival darà spazio poi alle opere di Brent Stirton, con una monografica allestita nel Centro culturale La Tinaia di Sovicille, comune dove si terrà anche l'esposizione diffusa 'Animalia' con oltre 40 immagini di animali immortalati da fotografi di tutto il mondo che hanno partecipato ai premi fotografici del Siena Awards collocatisu facciate, finestre e porte. Altre mostre collettive riuniranno scatti e video straordinari in arrivo da tutto il mondo, premiati nei tre concorsi promossi dal Siena Awards: 'Siena International Photo Awards', 'Creative Photo Awards' e 'Drone Photo Awards'. Il programma sarà completato dalla mostra 'Look beyond' a Siena,con le opere di Peyman Naderi, fotografo d'arte e ritrattista iraniano.

"Siena Awards - spiega Luigi De Mossi, sindaco di Siena - si conferma una manifestazione di livello internazionale, che pone la nostra città come riferimento mondiale del settore della fotografia. La presenza di artisti di così alto livello qualifica Siena e, allo stesso tempo, rende omaggio alla città".

