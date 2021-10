Musica: John Eliot Gardiner torna su podio teatro Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - Il direttore d'orchestra John Eliot Gardiner sarà nuovamente sul podio del teatro del Maggio musicale fiorentino per guidare l'orchestra in un concerto in programma giovedì 21 ottobre.

Dopo il debutto del settembre 2020 e il successivo concerto registrato a porte chiuse nel marzo 2021, il direttore d'orchestra inglese, tra i più importanti protagonisti della scena musicale internazionale, sarà così per la terza volta sul podio del Teatro del Maggio. In programma La strega di mezzogiorno, op. 108 e la Sinfonia n. 5 in fa maggiore op. 76, entrambe di Antonín Dvořák e, tra le due composizioni del compositore ceco dal grande direttore frequentemente esplorato, la Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore D 125 di Franz Schubert.

