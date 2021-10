Green pass: oggi pomeriggio chiusa Galleria Accademia

(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - La Galleria dell'Accademia di Firenze nel pomeriggio di oggi, domenica 17 ottobre, sarà chiusa per mancanza di personale per lo sciopero indetto dal sindacato Fisi ((Federazione italiana sindacati intercategoriali) contro l'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro. "La decisione della chiusura - ha spiegato la direttrice della Galleria dell'Accademia, Cecilie Hollberg - è stata presa in base al numero ridotto del personale nelle domeniche e quindi si è optato per l'apertura mattutina". Le prenotazione delle visite saranno rimborsate. "A causa dello sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato dall'Associazione Sindacale Fisi - si legge sul sito della Galleria dell'Accademia - nei giorni indicati l'apertura del museo sarà garantita dalle 9 alle 13.30. Ci scusiamo per il disagio". Fino ad ora, precisano dalla direzione, le aperture erano sempre state regolari. (ANSA).