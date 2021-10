Covid: in Toscana altri 6 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - In Toscana sono 285.873 i casi di positività al Coronavirus, 232 in più rispetto a ieri. L'età media dei 232 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa: il 21% ha meno di 20 anni, il 17% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 25% tra 60 e 79 anni, l' 8% ha 80 anni o più). Eseguiti 8.934 tamponi molecolari e 18.823 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. I ricoverati sono 219 (4 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili).

Oggi si registrano purtroppo sei nuovi decessi: cinque uomini e una donna, con un'età media di 76,7 anni, residenti due nella provincia di Firenze, due in quella di Pistoia, una in quella di Livorno e una in quella di Arezzo. Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana.

Le persone complessivamente guarite sono 273.288 (226 in più rispetto a ieri, più 0,1%). Complessivamente, 5.135 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (4 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%). Sono 12.251 (701 in meno rispetto a ieri, meno 5,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Rispetto alle singole province Firenze registra 78 casi in più rispetto a ieri, Prato 8, Pistoia 35, Massa 10, Lucca 14, Pisa 31, Livorno 8, Arezzo 8, Siena 23, Grosseto 17.

