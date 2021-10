Incendio all'Elba, vento spinge su macchia mediterranea

(ANSA) - CAMPO NELL' ELBA (LIVORNO), 16 OTT - Incendio stamani in un bosco all'Isola d'Elba, in località Castancoli, zona impervia e di difficile accesso già colpita da incendi in passato. Le fiamme spinte dal vento stanno interessando una vasta porzione di macchia mediterranea. A terra sono impegnate quattro squadre di volontari antincendio con due direttori operazioni del sistema regionale antincendio. Ci sono anche i vigili del fuoco per rifornire i mezzi e per difendere abitazioni ed edifici se venissero raggiunti dall'incendio.

Inviato un elicottero regionale per dare supporto nel contenimento delle fiamme. La protezione civile regionale valuta l'invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra. Un incendio è divampato, intorno alle 12, in una zona di fitta pineta sopra l'abitato di Sant'Andrea di Compito, in provincia di Lucca. Il forte vento di tramontana ha ampliato rapidamente il fronte con fiamme molto alte. A terra sono intervenute cinque squadre del volontariato antincendio, due direttori delle operazioni del Sistema regionale antincendio, un elicottero regionale. La Sala operativa ha chiesto l'intervento di un Canadair per cercare di chiudere l'incendio prima che si propaghi ulteriormente.