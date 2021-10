Incendi: rogo in pineta a Sant'Andrea di Compito

(ANSA) - LUCCA, 16 OTT - Un incendio è divampato, intorno alle 12, in una zona di fitta pineta sopra l'abitato di Sant'Andrea di Compito, in provincia di Lucca. Il forte vento di tramontana ha ampliato rapidamente il fronte con fiamme molto alte. A terra sono intervenute cinque squadre del volontariato antincendio, due direttori delle operazioni del Sistema regionale antincendio, un elicottero regionale. La Sala operativa ha chiesto l'intervento di un Canadair che è in arrivo per cercare di chiudere l'incendio prima che si propaghi ulteriormente.

Nel frattempo, fanno sapere dalla Sala operativa, è in via di miglioramento l'incendio di Campo nell'Elba, località Castancoli. Il fronte di fiamma, pur risultando sempre attivo, è meno virulento e più frammentato. Il Canadair che a breve sarà sul posto cercherà di chiudere definitivamente l'incendio.

Intanto nuove squadre di volontariato antincendio sono giunte in rinforzo e si stanno approntando squadre dalla terraferma per le necessarie operazioni di controllo e bonifica successive alla chiusura dell'evento. (ANSA).