Covid: nessun morto in Toscana nelle 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - Nessun morto per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana secondo il report giornaliero della Regione. Non succedeva da molte settimane e il totale dei deceduti resta fermo a 7.225 vittime dall'inizio della pandemia.

Cresce il numero dei tamponi effettuati, con 8.575 molecolari e 23.439 test antigenici rapidi.

I nuovi casi delle 24 ore sono stati 212 con età media di 48 anni e portano il totale dei positivi registrati finora a 285.641 (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti sono stati 336 nelle 24 ore (guarigioni considerate per il tampone negativo) e crescono in percentuale uguale dello 0,1% raggiungendo quota 273.062.

Gli attualmente positivi sono oggi 5.354 (-2,3% su ieri, tendenza che si mantiene sempre in discesa). Tra loro i ricoverati sono 215 (-1 persona su ieri il saldo giornaliero, pari al -0,5%) di cui 21 in terapia intensiva (-1 persona pari al -4,5%). Ci sono altre 5.139 persone positive in isolamento a casa con "sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (-123 persone su ieri, pari al -2,3%). Inoltre ci sono 12.952 persone in quarantena domiciliare (+65 persone, dato in rialzo su ieri del +0,5%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate e vengono monitorate dalle Asl. (ANSA).