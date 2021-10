Vaccini, Toscana, prenotazioni online terza dose per over60

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Al via la terza dose vaccino anti Covid anche per gli over 60 toscani: dalle ore 12 di domani, sabato 16 ottobre, coloro che hanno più di 60 anni potranno prenotare la terza dose di vaccino sul portale regionale a patto che siano passati almeno sei mesi dalla seconda dose. Lo ha annunciato la Regione Toscana.

Chi ha diritto alla terza dose, è stato spiegato, può rivolgersi anche alle farmacie e parafarmacie toscane che hanno confermato la loro disponibilità a effettuare le prenotazioni e a fornire informazioni. La campagna di vaccinazione con la terza dose in Toscana, ricorda la Regione, è partita lo scorso 20 settembre per le persone ultrafragili, seguite dagli over80, ospiti e persone della rsa, e operatori sanitari. (ANSA).