Scripta festival, un murales per circolo Arci Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Un murales frutto dei laboratori di cianotipia, aperti a tutti e gratuiti, tenuti dall'artista Fargo per creare opere su carta poi trasferite su una parete della casa del popolo attraverso il wall painting. E' 'Tavola periodica', opera che sarà inaugurata il 16 ottobre alle 18 al Sms di Peretola, un murales permanente visibile in una grande sala in cui si svolgono le attività del circolo Arci.

L'inziativa fa parte di Scripta festival, curato da Pietro Gaglianò, che ha rinnovato anche quest'anno la sua collaborazione con Arci Firenze attraverso attività organizzate in due case del popolo della periferia fiorentina.

Fargo, 38 anni, artista visivo e mediatore culturale, vive e lavora a Firenze. La sua ricerca artistica, si spiega, è orientata verso l'astrazione delle forme archetipe della natura e il suo rapporto con l'ambiente urbano, declinata attraverso il disegno, la pittura e altri linguaggi espressivi. La relazione fra forma, segno e colore è alla base della figurazione astratta del suo lavoro, diretta verso le analogie strutturali di elementi organici e inorganici (minerali, pietre, legno, fibre, radici, tessuti, epidermide, foglie). Ha preso parte a numerosi progetti di wall painting, dipingendo muri interni ed esterni di scuole, centri di aggregazione, comunità educative. Ha dipinto in molte aree abbandonate dell'Italia postindustriale, pratica intesa come possibilità di riacquisire contatto con un paesaggio apparentemente perduto. Dal 2006 collabora con le sezioni didattiche di numerosi musei in Toscana, realizzando workshop e laboratori sui linguaggi dell'arte. Fa parte del collettivo Ritmo (Catania), collettivo Pennelli Ribelli (Bologna). (ANSA).