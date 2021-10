Credito Sportivo: fondi per restauro sede scolastica a Lucca

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - L'istituto per il Credito Sportivo (Ics) ha concesso un finanziamento di 2 milioni 955 mila euro, della durata di 25 anni, a favore della Provincia di Lucca per un intervento di restauro del complesso ex Convento San Nicolao a Lucca, sede del Liceo delle Scienze Umane 'L.A. Paladini' e Istituto Professionale 'M. Civitali'. L'erogazione è stata resa possibile dal Bando Cultura Missione Comune 2021, nell'ambito del protocollo di intesa 'Anci - Ics'. Viene così rafforzata la collaborazione tra l'Ics e la Provincia di Lucca, che è già cliente dell'Istituto con 14 finanziamenti in essere, e che così amplia il perimetro di azione anche alla Cultura.

Ringraziando l'Ics, il presidente della Provincia, Luca Menesini, spiega che "l'accesso al mutuo agevolato dell'Ics ci consente di completare il quadro economico di un lavoro complessivo sul San Nicolao che supera i 13,4 milioni di euro.

Un intervento importante, atteso da centinaia di studenti e famiglie ma anche dalla città che nel giro di un paio di anni potrà tornare in possesso di un bene storico e di una sede scolastica sicura, riqualificata e resa funzionale per la didattica attuale".

"Il nostro patrimonio culturale - sottolinea il Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - oltre a costituire un fattore di coesione sociale e valorizzazione delle identità dei territori, incide positivamente sulla qualità della vita delle singole persone e delle comunità, rappresentando un pilastro indispensabile per dare slancio alla ripresa, impreziosendo lo sviluppo economico del nostro Paese. Il percorso di collaborazione che l'Istituto ha intrapreso con la Provincia di Lucca per il restauro dell'ex Convento San Nicolao va proprio in questa direzione". Quindi "questa iniziativa - conclude Abodi - si inserisce nel quadro delle attività di finanziamento agevolato dedicate dall'Ics al patrimonio culturale pubblico e privato, che si avvalgono di strumenti operativi messi a disposizione dal Governo, in termini di garanzie e contribuzione in conto interessi, che possono diventare un valore aggiunto per il settore". (ANSA).