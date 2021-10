A Pistoia Premio Ceppo internazionale a Georgi Gospodinov

(ANSA) - PISTOIA, 12 OTT - Lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov, finalista al Premio Strega europeo, è anche il vincitore del 66/a Premio Ceppo Internazionale Racconto di Pistoia, città dove sarà domani per tenere una lettura pubblica dal titolo 'Crisi' e dove presenterà il libro Cronorifugio (Voland). Incontro e premiazione saranno alla Biblioteca San Giorgio alle ore 16.30. "Qualche anno fa - così un passo dela lezione di Gospodinov - mi sono messo a scrivere il mio ultimo romanzo, Cronorifugio, con l'inquietante sensazione che il presente non è più la nostra casa. Un'inquietante sensazione di futuro abolito. Cosa si deve fare in tempi angosciosi come il nostro, quando il presente è sconfortante e il futuro è assente? Si cambia la direzione e si prova a vivere nel passato. Nel romanzo Cronorifugio si parla proprio di tempi di disgregazione del genere e di afflusso di passato che arriva come un diluvio".

Georgi Gospodinov vince il Premio Ceppo Internazionale Racconto perché, viene spiegato, "grazie alla sua poesia-pensiero nutrita di malinconia ma anche di umorismo, riesce a stabilire in ogni sua storia o concatenazione destabilizzante di storie quella forte empatia fra l'io e gli altri che è quella dote dell'infanzia portata nella maturità come grande talento di ibridazione e contaminazione fra generi diversi". Poi il 15 ottobre Gospodinov sarà in un incontro organizzato dal Premio Ceppo e dal Festival 'L'anno che verrà' alla Scuola Holden di Torino (ore 18.30), con Daniela Di Sora e Wlodek Goldkorn, in collaborazione con il Salone del Libro. L'incontro rientra nel ciclo dedicato a panorami letterari considerati "minori" ma che tuttavia aiutano a provare a comprendere la complessità del presente in un momento in cui mescolanza e sconfinamento sono chiavi di lettura". (ANSA).