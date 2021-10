Morto in strada, ipotesi omicidio stradale nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - Un uomo di 47 anni è stato trovato morto la notte scorsa in strada a Campi Bisenzio (Firenze) in via Chiella. Da una prima ricostruzione dei militari l'uomo, residente nella zona, sarebbe stato investito e ucciso da un'auto pirata. Sul posto sono stati trovati frammenti di plastica e segni di un'improvvisa sterzata sull'asfalto. Il cadavere è stato trasferito all'istituto di medicina legale a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri indagano per omicidio stradale. I frammenti di plastica, probabilmente appartenenti alla carrozzeria dell'auto che lo ha investito, sono stati sequestrati e i carabinieri li useranno nel tentativo di risalire al modello di auto a cui appartengono. Le indagini verranno eseguite anche attraverso l'esame delle telecamere della zona sebbene, secondo quanto appreso, nelle immediate vicinanze del luogo del presunto investimento non vi sarebbero apparati di videosorveglianza. Il cadavere è stato trovato intorno alle 4 del mattino, in un tratto di strada privo di illuminazione, ma l'investimento può risalire a orario precedente. Il 47enne viveva in un'abitazione non lontano dal luogo dell'incidente. (ANSA).