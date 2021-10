Imprese: deputati britannici visitano fabbrica Tratos Cavi

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - I deputati della Camera dei Comuni che appartengono al Gruppo Parlamentare di Amicizia Regno Unito-San Marino ha visitato il sito produttivo di Tratos Cavi di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, che rappresenta il cuore delle produzioni tecnologicamente più avanzate della la multinazionale italo-britannica dei cavi ad alta tecnologia con stabilimenti in Italia e nel Regno Unito ed una presenza ramificata in tutto il mondo.

I cinque deputati britannici, appartenenti a tutti i gruppi parlamentari della Camera dei Comuni, erano guidati dal presidente del Gruppo di Amicizia, On. Andrew Rosindell, ed erano accompagnati da esponenti della comunità economica e finanziaria del Regno Unito. Sono stati accolti a Pieve Santo Stefano dal presidente di Tratos Albano Bragagni, dal Vicepresidente Ennio Bragagni, dall'AD per l'Italia Germano Bragagni e dall'AD di Tratos UK e Console di San Marino nel Regno Unito Maurizio Bragagni.

Nel corso di un incontro al termine della visita nello stabilimento produttivo, il presidente Rosindell ha manifestato "apprezzamento per questa grande azienda Italo-britannica, i cui prodotti di altissima tecnologia e frutto di una intensa ricerca scientifica applicata, sono un asset per lo sviluppo economico tanto dell'Italia quanto del Regno Unito. L'innovazione - ha aggiunto - è fondamentale per garantire prosperità alle nostre società ed alle nostre imprese".

I parlamentari britannici hanno quindi particolarmente sottolineato l'importanza degli investimenti reciproci e lo "speciale e storico rapporto di amicizia che ora più che mai deve essere il fulcro della relazione tra le aziende italiane e britanniche". (ANSA).