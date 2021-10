Green pass: da Anpi a operai Gkn a presidio Cgil Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - Dall'Anpi agli operai del Collettivo di fabbrica della Gkn con il loro mega striscione 'Insorgiamo', dai rappresentanti delle istituzioni a semplici cittadini tra i partecipanti stamani al presidio organizzato davanti alla sede della Cgil di Firenze in bordo dei Greci dopo l'assalto di ieri a Roma. Ha portato la sua solidarietà il leader di Iv Matteo Renzi ed è intervenuto il presidente della Toscana Eugenio Giani. Sempre nel capoluogo toscano manifestazione davanti alla sede della Cgil regionale, mentre presidi sono stati promossi dalla Cgil in ogni città capoluogo di pronvicia della Regione.

Durante il presidio in borgo dei Greci c'è stato il collegamento con Roma per l'intervento del segretario della Cgil Maurizio Landini. A precederlo esponenti di Anpi e Aned mentre poi hanno preso la parola il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani e, in chiusura, il governatore toscano Eugenio Giani. Tra i presenti rappresentanti di altri sindacati, dell'Ast e dell'Ordine dei giornalisti, di Cia e lavoratori di più aziende di Firenze e provincia.