Cercatore funghi in crepaccio soccorso con 6 ore di cammino

(ANSA) - PISTOIA, 08 OTT - Sono occorse oltre sei ore di cammino in una zona impervia dell'Appennino di Pistoia per raggiungere e soccorrere un cercatore di funghi precipitato in un crepaccio stamani. Vigili del fuoco, Soccorso Alpino e personale della Guardia di finanza di Abetone hanno dovuto percorrere zone che non potevano essere raggiunte dall'alto poiché le condizioni meteorologiche odierne (forte vento) hanno impedito agli elicotteri del 115 e del 118 di volare in quella zona. L'allarme è stato dato subito da un amico che era con lui per cercare funghi. Ma poi ci sono volute oltre sei ore per arrivare sul posto a causa della difficoltà di muoversi nei terreni boschivi. Nei soccorsi, secondo quanto si apprende, ci sono stati dubbi sulle sue condizioni fisiche, poi l'uomo, un 54enne, è stato trovato. Era ferito, è stato tirato via dal fondo del crepaccio e affidato al 118 che lo ha trasportato in ospedale. L'allarme è scattato verso le 10.30-11, Il ferito è stato evacuato verso 17 secondo quanto risulta. (ANSA).