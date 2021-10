Gkn: Todde, procedura licenziamento non all'ordine giorno

(ANSA) - FIRENZE, 07 OTT - "Nell'ambito della negoziazione e identificazione di questo percorso" per lo stabilimento Gkn di Campi Bisenzio, "l'azienda ha assicurato che non ha interesse ad attivare la procedura di licenziamento, ma chiaramente di ottemperare come deve a quello che è stato richiesto dal tribunale". Lo ha affermato Alessandra Todde, viceministra per lo Sviluppo economico, parlando al termine del tavolo di oggi al Mise, "La procedura di licenziamento non è all'ordine del giorno, stiamo avviando un percorso", ha dichiarato. (ANSA).