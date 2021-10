Covid: Toscana, altri 5 morti nelle 24h, intensive invariate

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - Cinque morti per Covid e altri 229 nuovi positivi (età media 41 anni) in Toscana nelle 24 ore secondo il report giornaliero della Regione. Le ultime vittime avevano età media di 74,8 anni ed erano tre di Firenze, una di Arezzo e una residente fuori Toscana. Il totale dei morti sale a 7.192 persone dall'inizio della pandemia.

I nuovi positivi portano a 283.518 i casi di positività totali in regione (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono in percentuale uguale dello 0,1% e raggiungono un totale di 270.160 persone. Gli attualmente positivi sono oggi 6.166 (-2,2% su ieri, si conferma la tendenza in calo). Tra loro i ricoverati sono 263 (-5 il saldo su ieri, -1,9%) di cui 32 in terapia intensiva (saldo invariato). Ci sono altre 5.903 persone positive in isolamento a casa "poiché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (-134 unità su ieri pari al -2,2%).

Infine, ci sono 14.352 persone in quarantena domiciliare (calo di 1.076 unità su ieri, pari al -7%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).