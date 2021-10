Covid: Toscana, altri 229 nuovi positivi, tasso sale a 1,27%

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono stati 229 su 18.043 test di cui 8.748 tamponi molecolari e 9.295 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,27% (3,2% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani.

Rispetto a ieri i nuovi positivi nella regione sono in aumento (erano stati 154 al rilevamento di ieri) su un minor numero di esami effettuati (erano stati processati in laboratorio 19.684 test di cui 7.210 tamponi molecolari e 12.474 test rapidi) pertanto il rapporto fra nuovi casi e esami fatti risale nettamente dallo 0,78% di ieri. (ANSA).