In Toscana codice giallo per mareggiate

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - In Toscana codice giallo per mare agitato sull'Arcipelago e sulla costa centro settentrionale fino alla serata di oggi, martedì 5 ottobre. E' quanto stabilito in base al bollettino emesso dalla Sala unificata della protezione civile regionale.

Sono possibili anche temporali isolati un po' su tutta la Toscana dalla sera di oggi e nella giornata di domani, mercoledì 6 ottobre. (ANSA).