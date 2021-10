Ladri acrobati scalano facciata,residenti li fanno arrestare

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Hanno scalato la facciata di un condominio arrampicandosi su una grondaia e hanno cercato di entrare in un'abitazione forzando una finestra, ma sono stati visti da alcuni residenti che hanno dato l'allarme. Così, domenica pomeriggio a Firenze, in viale Talenti, sono stati arrestati due uomini di 24 e 34 anni e una 21enne. I tre, albanesi, sono accusati di tentato furto in abitazione. (ANSA).