I nativi americani Lakota a Firenze. Mostra, patto e marcia

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Una mostra, un patto di amicizia tra Firenze e la Nazione Lakota e una marcia il 10 ottobre per i nativi americani. L'intesa è stata rinnovata oggi a Palazzo Medici Riccardi ed è stato stabilito che il 4 ottobre sarà celebrata la giornata internazionale del Ricordo per tutti i popoli indiani delle Americhe e per i Lakota e il 10 ottobre sarà fatta una marcia a piedi e a cavallo per commemorare le vittime dello sterminio degli indiani nativi americani. I Lakota partiranno dal parco delle Cascine fino a piazza della Signoria dove saranno ricevuti dal sindaco Dario Nardella per la celebrazione finale della Giornata del ricordo con canti tradizionali Lakota. Tra gli eventi anche la mostra etnografico-antropologica 'Older than America'.

L'esposizione apre oggi e sarà ospitata nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi fino al 28 ottobre 2021: è una sintesi delle due collezioni private più importanti d'Europa, quella di Sergio Susani, fra i massimi esperti nel mondo di cultura dei nativi americani e quella di Alessandro Martire, rappresentante ufficiale in Italia dei Lakota Sioux.

Esposti oltre 180 reperti autentici, copricapi, abiti, oggetti rituali collezionati nel corso di ripetuti soggiorni e visite alle comunità dei nativi. I delegati Lakota Sioux saranno anche protagonisti di una serie di seminari e conferenze pubbliche dal 4 al 28 ottobre al Grand Hotel Mediterraneo. Sarà presente anche Tim Murphy che, dal 23 al 27 ottobre, darà dimostrazioni dell'arte primitiva di scheggiatura della pietra.

"Sono felice - ha detto il console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze Gupta Ragini - di testimoniare il rinnovamento di un altro capitolo speciale della storia, quello del prezioso rapporto tra la Nazione Lakota e la Città metropolitana, la Regione Toscana e la cattedra transdisciplinare Unesco dello sviluppo umano e cultura della pace dell'Università di Firenze". (ANSA).