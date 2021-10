Migranti: restaurata la Porta d'Europa a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 03 OTT - È stato inaugurata oggi a Lampedusa la Porta d'Europa, restaurata grazie al contributo di Unicoop Firenze e dei cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi lanciata la scorsa estate dalla cooperativa toscana che ha superato i 37mila euro. L'opera, dell'artista della Transavanguardia Mimmo Paladino, è collocata nel punto più a sud d'Europa e vuole ricordare i tanti migranti morti e dispersi nel Mediterraneo.

Inaugurata a Lampedusa (Agrigento) nel 2008 e dopo oltre 10 anni segnata dal vento e dalle intemperie del mare, l'opera necessitava di restauro e gli interventi hanno interessato la pulitura generale delle superfici, la sostituzione delle parti metalliche degradate, l'incollaggio delle scaglie di ceramica e la stuccatura e il consolidamento della struttura. "A nome di tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, con piccoli o grandi contributi, oggi inauguriamo la Porta d'Europa, restaurata, che di nuovo brilla nel sole e si apre sul Mediterraneo - sottolineano in una nota da Unicoop Firenze -.

L'opera di Paladino è un simbolo di accoglienza, un omaggio a chi ha perso la vita cercando una vita migliore: aver sostenuto il suo restauro per noi significa riaffermare con forza i valori di umanità e solidarietà che ci contraddistinguono. Averlo fatto 'insieme', con una raccolta fondi partecipata, ci ha permesso di sensibilizzare e coinvolgere molte persone". La presentazione della Porta restaurata è stata uno dei momenti più intensi del programma della Giornata della Memoria e dell'Accoglienza che si tiene ogni 3 ottobre a Lampedusa in ricordo del naufragio del 2013 in cui, al largo dell'isola siciliana, persero la vita 368 persone. (ANSA).