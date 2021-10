Covid: Toscana, 277 nuovi casi e 1 morto nelle 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - E' di 277 nuovi casi (età media 39 anni) e di un morto per Covid (un uomo 90enne di Arezzo) l'aggiornamento delle 24 ore in Toscana secondo il consueto report della Regione. Il numero dei deceduti sale a 7.176 vittime dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi salgono così a 282.744 casi totali registrati dall'inizio della pandemia (+0,1% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti - che sono stati 325 nelle 24 ore - crescono dello 0,1% in un giorno sul numero totale e raggiungono quota 268.920.

Continua il calo, ma nelle 24 ore è in frenata, del numero degli attualmente positivi che sono oggi scesi a 6.648 (-0,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 263 (-2 persone su ieri, pari al -0,8%) di cui 35 in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri). Ci sono altre 6.385 persone positive in isolamento a casa con "sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi" (-47 su ieri pari al -0,7%).

Inoltre sono scese a 16.158 (-379 unità, -2,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva Asl, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).