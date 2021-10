Nardella, stadio? Vedrò Commisso prima che riparta

(ANSA) - FIRENZE, 01 OTT - "Prima che Commisso parta ci vedremo". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, rispondendo a chi gli ricordava come non avesse ancora incontrato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, il quale ripartirà per gli Usa lunedì prossimo, per parlare della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi.

"Non è il numero di incontri che facciamo che misura la qualità della collaborazione, ma sono i contenuti e gli obiettivi", ha affermato, a margine di una conferenza stampa in Regione Toscana. (ANSA).