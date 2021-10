Droga: sul darkweb tramite canale su Telegram, oscurato

(ANSA) - GROSSETO, 01 OTT - Scoperto e chiuso dalla GdF di Follonica un canale Telegram dedicato alla vendita di sostanze stupefacenti. Questo canale, di facile accesso tramite smartphone, consentiva di entrare nel dark web nel quale, in forma anonima, dove sono messi in vendita stupefacenti e sostanze psicotrope (eroina, cocaina, ketamina, Mdma, Lsd, crack, ecstasy, funghi allucinogeni, hashish, marijuana).

Disponibile un elenco particolareggiato di tipologia, qualità e prezzo al dettaglio.

I finanzieri hanno quindi avviato immediate indagini, anche con una collaborazione internazionale di polizia, e con provvedimento del gip chiesto dalla procura è stato oscurato il canale Telegram. C'era il pericolo, viene spiegato, che potenziali acquirenti trovassero l'opportunità di approvvigionarsi di droghe in questo. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Grosseto e il gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo. La società Telegram Uk Holding Ltd, proprietaria della piattaforma social, ha collaborato pienamente e ha ringraziato la GdF per questo intervento.

