Gkn, tavolo convocato al Mise il 7 ottobre

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - E' convocato per il 7 ottobre alle 15 al Ministero dello sviluppo economico il tavolo sulla vertenza Gkn. L'incontro, si legge nella convocazione inviata dalla viceministra Alessandra Todde ad azienda, sindacali, enti locali e Ministero del lavoro, si svolgerà in modalità mistra, in presenza e da remoto. (ANSA).