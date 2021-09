Export: studio, Toscana regge a Covid, 'solo' -6,2% in 2020

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - La Toscana ha sostenuto l'impatto del Covid meglio di altre regioni: nel 2020 ha registrato una diminuzione del 6,2% delle esportazioni rispetto al 2019, con una performance meno negativa rispetto a Piemonte (-12,7%), Lombardia (-10,6%), Emilia-Romagna e Veneto (-8,2% per entrambe). E' quanto emerge dall'analisi elaborata da EY, leader dei servizi professionali per le aziende, e Luiss Business school e presentata oggi in occasione dell'apertura dei lavori della prima tappa del roadshow 'Imprenditori d'Italia', ospitata nel Centro tecnico di Covercianos. Tra i principali distretti toscani emerge quello della moda insieme alla farmaceutica.

All'appuntamento fiorentino di 'Imprenditori d'Italia' organizzato da EY, riguarda il territorio della Toscana e dell'Umbria con un focus sulla moda e sulla farmaceutica: vi partecipano tra gl altri Brunello Cucinelli, fondatore dell'omonima azienda di moda, e Lucia Aleotti, membro del cda di Menarini. Le prossime tappe territoriali si terranno il 15 ottobre a Rimini e il 28 ottobre a Bari. Il roadshow porterà alla cerimonia di premiazione della 24esima edizione del 'Premio EY L'Imprenditore dell'anno', in programma a Milano a novembre.

