Carrara apre a Lucca suo primo Atelier di dolci in Italia

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Se non bastasse il colpo d'occhio, con quella distesa di promesse di delizia, colori, riccioli e creme infinite. O il profumo, inconfondibile, della bontà, quella che si scioglie in bocca a occhi chiusi. Se non bastasse già tutto questo, ci sono poi i nomi che da soli valgono l'assaggio (e il peccato di gola) anche solo per curiosità: Gemme preziose, L'orto di casa mia, L'uovo e la vaniglia, Il cocco, New Beginning, Carotella, Pane e olio (che in realtà è un pancake). È il paradiso di Damiano Carrara, il pasticcere dagli occhi azzurri, in Italia conosciuto soprattutto grazie alla tv, dal talent "Bake Off Italia - Dolci in forno" con Benedetta Parodi (in onda il venerdì alle 21.20 su Real Time e in anteprima su discovery+) a "Cake Star" in coppia con Katia Follesa, che proprio in questi giorni è tornato sul set per le puntate della nuova stagione.

Dopo aver letteralmente conquistato gli Stati Uniti con le sue creazioni, ora apre finalmente il primo Atelier Damiano Carrara in Italia, sabato 2 ottobre, a Lucca. La promessa è di "un'esperienza immersiva totale nel mondo della pasticceria", attraverso un percorso che stimola i 5 sensi. E un'attenzione massima alle materie prime. "Punto tutto sulla stagionalità - spiega Carrara all'ANSA - Una volta al mese il menù cambia. Per dire, se il mandarino non c'è più, si passa al dolce alla banana". E poi tutto è gluten free, in alcuni casi senza lattosio e il più possibile a km zero. Soprattutto è la filosofia a mutare. "Quello che lamento, anche girando l'Italia per la tv - dice - è che spesso le pasticcerie sono una uguale all'altra. Perché non si può avere una vera esperienza culinaria, che sia unica, come accade nei ristoranti stellati? Io voglio far divertire chi viene ad assaggiare i miei dolci e anche il mio staff che li prepara. Ecco, direi che troppo spesso nella pasticceria manca il divertimento". (ANSA).