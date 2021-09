Incendio sterpaglie nel Livornese, stop treni tirrenica

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 28 SET - Il traffico ferroviario sulla linea tirrenica è stato momentaneamente interrotto a causa di un incendio di sterpaglie e vegetazione in corso in località Colmata a Piombino (Livorno). Sul posto operano squadre dei vigili del fuoco di Piombino e Cecina, in supporto anche un elicottero e diverse squadre di volontari. (ANSA).