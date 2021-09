Covid: Toscana 9 morti in un giorno, terapie intensive -14%

(ANSA) - FIRENZE, 28 SET - Altri 190 nuovi casi (età media 37 anni) ma ben nove altri morti nelle 24 ore per Covid in Toscana con un calo dell'età media a 66,2 anni (nei deceduti di ieri era stata di 86,5 anni). Le ultime nove vittime sono state 3 a Firenze, 4 a Prato, 1 a Pistoia e Grosseto. Il totale dei morti sale a 7.157 dall'inizio dell'epidemia.

Inoltre, salgono a 281.641 i casi totali di positività (+0,1% sul giorno precedente). I guariti sono stati 436 nelle 24 ore e fanno crescere in percentuale doppia (+0,2%) il numero dei guariti totali sul giorno precedente, dato che raggiunge quota 267.379. Gli attualmente positivi, quindi, sono oggi 7.105 (-3,5% rispetto a ieri, dato in calo costante da giorni). Tra loro i ricoverati sono 324 (-10 persone il saldo giornaliero su ieri, -3%) di cui 43 in terapia intensiva (-7 il saldo, pari al -14% su ieri, ma va tenuto conto dei decessi). Scendono sotto quota 7.000 (6.781 il numero esatto) le persone positive in isolamento a casa con "sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere - afferma la Regione nel suo rapporto -, o risultano prive di sintomi" (-245 su ieri, pari al -3,5%). Ci sono poi 16.606 persone (+416 su ieri, +2,6%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate e devono osservare la quarantena domiciliare per monitorare eventuali sviluppi. (ANSA).