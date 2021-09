Riparte Musicus concentus, 14 spettacoli dal vivo

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - Riparte dall'1 ottobre la stagione di concerti del Musicus Concentus in Sala Vanni a Firenze, 'Tradizione in Movimento', che approfondisce le nuove sonorità del jazz, dell'elettronica e più in generale della new music. In programma 14 appuntamenti dal vivo distribuiti nelle varie rassegne.

Tra le iniziative 'I Poeti del Piano Solo' (dal 1 al 3 ottobre), format dedicato al recital di piano solo, grazie alla collaborazione con l'associazione Something Like This e alla co-direzione artistica di Stefano Maurizi. L'apertura è affidata a Enrico Zanisi, poi toccherà a Shai Maestro mentre la chiusura sarà di Alessandro Lanzoni. All'interno del progetto 'Disconnect code', dedicato alla sperimentazione sonora e portato avanti da Matteo Braccialini, l'8 ottobre si segnala il concerto di Lyra Pramuk. Torna anche la rassegna co-diretta dal pianista Simone Graziano 'A Jazz Supreme': 6 appuntamenti nella Sala Vanni che raccontano la migliore scena jazzistica contemporanea. Chiuderà il calendario 'Jazz Prime', progetto che si propone di esplorare nuovi talenti.

"Abbiamo deciso - ha spiegato Fernando Fanutti, presidente Musicus Concentus, che l'anno prossimo compirà 50 anni di attività - di riprendere da dove avevamo lasciato, ovvero gli artisti e i progetti in cartellone nell'autunno/inverno 2020/21, perché la validità di quelle scelte non è stata minimamente scalfita dai mesi trascorsi in lockdown". "La pandemia ci aveva privato della bellezza e delle sensazioni insostituibili dei concerti dal vivo - ha dichiarato l'assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Tommaso Sacchi -. Adesso che si è aperta una nuova fase di cauto ottimismo non vediamo l'ora di tornare nelle sale e auspichiamo davvero un aumento delle capienze nel rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid". Cristina Giachi, presidente Commissione cultura della Regione, ha parlato di Musicus come "un grande classico, che ci mancava". (ANSA).