Giani, mancano solo 15mila toscani per soglia 80% vaccinati

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - "Ormai siamo proprio alla soglia, mancano in questo momento solo 15mila persone per raggiungere l'80% della vaccinazione in prima dose in Toscana: quindi è importante che la gente si vaccini, perché ormai è un fatto automatico, più ci si vaccina più diminuiscono i contagi". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine del convegno 'Il Parlamento italiano da Firenze a Roma' oggi a Firenze.

Oggi, ha osservato Giani, "per la prima volta riscendiamo sotto i 200 contagi, oggi siamo a 164, dopo più di qualche mese.

La settimana di ieri si è chiusa con 1.962 contagi: il fatto che la settimana di Ferragosto ne avevamo 4.880 è il segno evidente della diminuzione dei contagi, E' vero che oggi c'è qualche persona in più in ospedale, ma il lunedì avviene sempre perché non c'è la comparazione con il giorno precedente, perché la domenica chi deve uscire è già stato fatto uscire il sabato.

Ritengo quindi che si continui anche sul piano della diminuzione delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive". (ANSA).