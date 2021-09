Maltempo: trombe d'aria su costa Toscana, vento a 140 kmh

Trombe d'aria e pioggia forte sulla costa nord della Toscana nel pomeriggio, a Carrara, Massa e Marina di Pisa. Un violento fortunale, con raffiche stimate anche a 140 kmh, si è abbattuto sui comuni di Massa e di Carrara, causando danni alle strade per la caduta di piante e alberi e per gli allagamenti dei sottopassi, pure con auto bloccate dall'acqua tuttavia al momento non si segnalano feriti. La circolazione è rimasta bloccata, con strade diventate fiumi e viadotti impercorribili.

Ha piovuto fortissimo per circa mezz'ora. Violente raffiche di vento hanno scoperchiato tetti, anche quello della piscina di Carrara, e sradicato decine di alberi, anche di alto fusto, finiti in strada, con auto danneggiate, taverne e garage allagati. Numerose abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica e senza segnale telefonico per un blackout. I sindaci stanno vagliando se chiudere le scuole domani, fare i sopralluoghi e verificare eventuali danni. Una tromba d'aria più o meno nello stesso orario si è abbattuta sul litorale di Pisa col passaggio della perturbazione. Oltre alla pioggia battente, violente raffiche di vento hanno smosso materiale dai tetti e spezzato rami dagli alberi che hanno invaso le strade. I vigili del fuoco stanno ancora operando per mettere in sicurezza gli edifici e liberare le strade. Il temporale è durato circa un'ora e ha colpito anche la città di Pisa senza che vi si segnalino particolari disagi. L'allerta meteo gialla era prevista e perciò motivo il Comune aveva deciso di rinviare a data da destinarsi la sfilata del corteo storico del Gioco del Ponte che impegna centinaia di figuranti in costume medievale. Strade allagate a causa della pioggia a Viareggio (Lucca) nel pomeriggio, dove è stata interrotta circa a metà tragitto la sfilata dei carri del Carmevale e dove le pinete sono state chiuse per il maltempo, mentre nell'interno la Ss12 dell'Abetone e del Brennero è stata interrotta dall'Anas nei pressi di Bagni di Lucca per la carreggiata invasa da rami e tronchi di albero. Sul posto squadre Anas e forze dell'ordine per la gestione della situazione e per consentire la riapertura del tratto di strada nel più breve tempo possibile. In serata la strada è stata riaperta.