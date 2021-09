Maltempo: pioggia e vento, Carnevale di Viareggio si ferma

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 26 SET - Al Carnevale di Viareggio è stata fermata la sfilata dei carri allegorici a causa del vento e della pioggia battente. Il corso aveva effettuato metà del tragitto previsto in questa edizione che, a causa del Covid, è stata spostata a settembre. Fermati anche la musica e i movimenti sui carri, mentre gli spettatori hanno abbandonato le tribune. Non avevano sfilato le mascherate di gruppo e le maschere isolate. Temporali erano stati previsti per la giornata di oggi in tutta la Toscana. La Fondazione Carnevale di Viareggio rimborserà i biglietti singoli del secondo corso mascherato, interrotto a causa del maltempo oggi pomeriggio. "C'è anche chi ha deciso di voler usufruire del biglietto per i prossimi corsi - dice la presidente Marialina Marcucci - che sono programmati sabato 2, domenica 3 ottobre e il 9". Riguardo la decisione di avere sfilato oggi, malgrado l'allerta meteo della vigilia, la presidente aggiunge: "Non c'era una previsione di una pioggia così forte, come è precipitata, dopo che abbiamo deciso di confermare la sfilata. Nel primo pomeriggio il tempo sembrava essere migliorato ed anche il vento non creava problemi. Peccato, perché dopo pioggia ci ha costretto, insieme al vento, a dover interrompere il corso, poi tutto si è calmato. E' stato come un classico temporale estivo. Confidiamo adesso nelle altre tre sfilate in programma". Per Miss Italia 2020, Martina Sambucini, per la prima volta a Viareggio e al Carnevale, è stata una esperienza che ricorderà senz'altro, anche lei come tutti i presenti infatti è stata costretta a trovare riparo in fretta dalla pioggia battente che ha bagnato tutti i presenti in Passeggiata. Prima del temporale aveva detto: "Non avevo mai visto il Carnevale di Viareggio che comunque conoscevo. I carri sono belli davvero. Sono felice di essere qua, sono diventata Miss Italia per caso. Nel periodo della pandemia non potendo uscire e prendere parte ad eventi ho partecipato al concorso, anomalo rispetto alla tradizione, ed ho vinto. Adesso intendo fruttare questa opportunità mi sono iscritta anche a Scienze della comunicazione dopo la maturità perché ho voglia anche studiare. Oggi godiamoci questa giornata a Carnevale". Poi però c'è stata la burrasca che interrotto la sua esperienza.