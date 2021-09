Crolla parte di un palco sotto Palazzo Vecchio, un ferito

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Il crollo di un ponteggio montato presso l'arengario di Palazzo Vecchio a Firenze, su piazza della Signoria, ha causato il ferimento di un uomo di 74 anni, soccorso e ricoverato in ospedale dal 118 con codice giallo.

Il crollo c'è stato nel primo pomeriggio e riguarda uno dei tralicci di tenuta in quota dell'impianto di illuminazione (luci e riflettori) di un palco montato per una manifestazione che c'è stata sabato sera. Sul posto sono andati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, isolandola, e avviato subito verifiche tecniche per determinare causa e dinamica dell'evento.

L'incidente ha richiamato l'attenzione dei numerosi turisti a passeggio nella piazza i quali, anche terminate le operazioni di primo soccorso al ferito e di delimitazione dell'area, hanno proseguito ad osservare l'area del crollo dove si vedono a terra, o pericolanti a mezz'aria, gli elementi del ponteggio che ha ceduto. Intervenuti anche i vigili urbani per i rilievi.

(ANSA).